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Kardeşlerim Emir kimdir? Enes Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Emir karakterine hayat veren oyuncu izleyici tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Kardeşlerim Emir kimdir? Enes Demirkapı kimdir, Kaç yaşında, nereli? İşte Enes Demirkapı hakkında merak edilenler...

Kardeşlerim Emir kimdir? Enes Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kardeşlerim Emir kimdir? ATV Kardeşlerim Dizisinin başrolünde oynayan Emir izleyici tarafından merak edildi. Kardeşlerim Emir gerçek adı ne? Kardeşlerim dizisinde Emir karakterini oynayan Enes Demirkapı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?  Enes Demirkapı kimdir, Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

KARDEŞLERİM EMİR KİMDİR? ENES DEMİRKAPI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kardeşlerim dizisinin karakterlerinden birisi olan Emir rolünde Enes Demirkapı'ı oluyor. Enes Demirkapı,  Kardeşlerim dizisinin bu haftaki bölümünde kadroya Emir de dahil olacak.

Kardeşlerim Emir kimdir? Enes Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

25 yaşında olan Enes Demirkapı, 1997 yılında İstanbul’da doğdu. 1.82 cm boyunda ve 74 kg olan Enes Demirkapı, 2018 yılında Gülperi isimli dizide Gökhan karakteriyle ekranlara çıkarken  Masumlar Apartmanı dizisinde Emre karakterine de hayat verdi.

Kardeşlerim Emir kimdir? Enes Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Emine Özfalcı
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