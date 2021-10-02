Kardeşlerim Kaan kimdir? Eren Ören kimdir? Nereli, kaç yaşında? Son günlerde arama motorlarında araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Dizinin yeni yayımlanan fragmanının ardından Akif karakterinin oğlu olduğu ortaya çıkan Kaan'ın gerçekte kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte, "Kardeşlerim Kaan kimdir? Eren Ören kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...

KARDEŞLERİM KAAN KİMDİR? EREN ÖREN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ekranların sevilen ve popüler olan Kardeşlerim dizisinde rol alan tüm karakterler izleyici tarafından tam puan almaya ve araştırılmaya devam ederken, diziye yeni heyecan katacak Kaan karakteri izleyicide büyük merak uyandırıyor. Haberimizde Kaan karakterine hayat veren Eren Ören hakkında biyografik bilgilere yer verdik.

Eren Ören 1998 Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. 23 yaşında olan Ören, sosyal medya fenomeni ve dizi oyuncusudur. Genç yetenek, Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı resimler sayesinde tanındı. Ören'in İnstagram hesabını aktif ve düzenli kullanması onu sosyal medya fenomeni haline getirdi ve bu sayede keşfedildi. Genç yeteneğin yıldızı ise ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kaan karakteriyle parladı.

Lise eğitimini tamamlayan Öner, Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Daha üniversite sıralarındayken oyunculuk eğitimi alan Öner, Atasun Optik reklam filminde rol aldı. Seslendirme yaptı.

Eren Ören Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakteri ile kavga eden genç karaktere hayat vererek ufak ama etkili bir rol aldı. Ardından Geçen Yaz dizisinde Özgür rolünü oynadı. 2021 yılında Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Kaan karakteriyle ise şöhreti tam anlamıyla yakalamış oldu. 1.80 boyunda olan Öner 70 kilodur ve oğlak burcudur.

EREN ÖNER ROL ALDIĞI DİZİLER