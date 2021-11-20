Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ederken 29.bölümde Kadir karakterinin kaza geçirmesi sonrası akıbeti merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim Kadir öldü mü, ölüyor mu? Halit Özgür Sarı Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı, çıktı mı? Diziden neden ayrıldı?

KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ, ÖLÜYOR MU?

Kardeşlerim dizisinin 29.bölümünde Kadir, babasını öldüren kişinin Akif Atakul olduğunu öğrendikten sonra hesap sormak için yanına gitti. Kadir, Akif'ten hesap sorduktan sonra polise giderken trafik kazası geçirdi. Karşı yönden gelen otomobillin çarptığı Kadir, yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kadir senaryo gereği 29.bölümde ölerek diziden ayrılacak.

HALİT ÖZGÜR SARI KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN AYRILDI MI, ÇIKTI MI? DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre 29.bölümde diziden ölerek ayrılacak. Böylece Kardeşlerim dizisinde bir başrol oyuncu olan Halit Özgür Sarı diziden çıkmış olacak. Oyuncunun yeni bir projede yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

KARDEŞLERİM KADİR KİMDİR?

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Halit Özgür Sarı, daha sonra Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Diriliş Ertuğrul dizisi ile başlayan Halit Özgür Sarı birçok sinema ve dizide boy göstermiştir.

28 yaşındaki başarılı oyuncu, TRT’de yayınlanan Şampiyon dizisiyle ün kazanmış, Kardeşlerim diziyle adından söz ettirmiştir.

HALİT ÖZGÜR SARI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Halit Özgür Sarı birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte Halit Özgür Sarı dizi ve filmleri:

2018-2019 Diriliş Ertuğrul / Süleyman Alp

2019-2020 Şampiyon / Kerem

2020 Hakan: Muhafız / Arif

2020 Kırmızı Oda / Klinik Müdürü Murat

2021 Kardeşlerim / Kadir