Başrollerinde Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun, Lizge Cömert, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim sezona ara veriyor. Biz de haberimizde 'Kardeşlerim sezon finali ne zaman, hangi bölüm? Kardeşlerim 3. sezon ne zaman başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ BÖLÜM?

Kardeşlerim Sezon Finali 11 Haziran 2022 Cumartesi olacak. Dizinin 56. bölümünde sezon finaline gitmesi bekleniyor.

KARDEŞLERİM 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayında başlaması beklenen Kardeşlerim dizisinin 3. sezonu Eylül 2022'de ekrana gelecek.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler.

Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür. Yıl sonu partisinde Doruk ve Asiye neler yapacak? Suzan ne planlıyor? Tolga'nın yeni planları mı var?