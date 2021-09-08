Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, ekranların sevilen dizileri arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla aratılıyor. Biz de bunun üzerine 'Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 2. sezon ne zaman?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik....

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KARDEŞLERİM 2. SEZON NE ZAMAN?

19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapan, her hafta Cumartesi günleri saat 20.00'da ATV ekranlarında yer alan Kardeşlerim dizisinin 2. sezonu 19. bölüm ile başlayacak. Kardeşlerim dizisi yeni sezonuyla 11 Eylül Cumartesi günü yeni sezonuyla ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...