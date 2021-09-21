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  3. Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi! Kameraları görünce paniklediler!

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi! Kameraları görünce paniklediler!

Kardeşlerim dizisinde Suzan'a hayat veren Ahu Yağtu'nun adı son olarak rol arkadaşı Celil Nalçakan ile anılıyordu. Oyuncu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülenmesi üzerine panikledi.

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi! Kameraları görünce paniklediler!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la sekiz yıl önce boşanan 43 yaşındaki oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu'nun başrol oynadığı Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı tercih etmeyen Ahu Yağtu bu kez de meslektaşının eski eşiyle objektiflere yansıdı.

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi! Kameraları görünce paniklediler!

Geçtiğimiz gün Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursun ile sabahın erken saatlerinde Nişantaşı'nda bir klinik çıkışı görüntülenen Ahu Yağtu panik oldu. Boyundaki boyunluğu dikkat çeken oyuncunun sağlık durumu merak edildi. 

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi! Kameraları görünce paniklediler!

Can Tursan ile hızlı adımlarla bir kafeye giren Yağtu, Tursan için "Arkadaşım" dedi. Oyuncu, boyunlukla ilgili ise "Boynum tutuldu o yüzden doktora geldik" açıklamasında bulundu.

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi! Kameraları görünce paniklediler!

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