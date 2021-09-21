Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi! Kameraları görünce paniklediler!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la sekiz yıl önce boşanan 43 yaşındaki oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu'nun başrol oynadığı Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı tercih etmeyen Ahu Yağtu bu kez de meslektaşının eski eşiyle objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz gün Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursun ile sabahın erken saatlerinde Nişantaşı'nda bir klinik çıkışı görüntülenen Ahu Yağtu panik oldu. Boyundaki boyunluğu dikkat çeken oyuncunun sağlık durumu merak edildi.

Can Tursan ile hızlı adımlarla bir kafeye giren Yağtu, Tursan için "Arkadaşım" dedi. Oyuncu, boyunlukla ilgili ise "Boynum tutuldu o yüzden doktora geldik" açıklamasında bulundu.