Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı Maaşları

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 14500_TL'dir. En düşük Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı maaşı 9500_TL, En yüksek ise 19500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Kodu :

2212.32

Meslek Adı :

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kardiyoloji (Kalp-Damar) Hastalıkları Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kaydetmek,

b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,

c) Teşhise yönelik kan ve idrar tetkikleri, elektrokardiyografi (EKG), efor testi, ekokardiyografi, holter, ambulatuar kan basıncı ve tilt testi vb. tetkiklerini istemek,

d) Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi gibi uygun girişimsel tetkikleri istemek,

e) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek,

f) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,

g) Koroner damar içi girişim tedavileri (balon, stent gibi) uygulamak,

h) Elektrofizyolojik çalışmaları ve tedavileri (kalp pili takma, ablasyon) uygulamak,

i) Kalp hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,

j) Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,

k) Kalp ve damar sağlığı ile ilgili hastalara diyet, egzersiz vb. tavsiye ve önerilerde bulunmak,

l) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

m) Yatış endikasyonu olan hastaların serviste tedavisine karar vermek, takip ve kontrolünü yapmak,

n) Kalp damar hastalıklarından korunmak için toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarına katılmak,

o) Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve kontrolünden sorumlu olmak,

p) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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