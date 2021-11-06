Kardiyoloji ne demek, TDK'ya göre Kardiyoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kardiyoloji ne demek? Kardiyoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kardiyoloji kelimesi. Peki kardiyoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kardiyoloji nedir, kardiyoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARDİYOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kardiyoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kardiyoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kardiyoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anatomi, fizyoloji ve patolojinin kalp ile ilgili bölümleri

