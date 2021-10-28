Kardiyolojik ne demek, TDK'ya göre Kardiyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kardiyolojik ne demek? Kardiyolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kardiyolojik kelimesi. Peki kardiyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kardiyolojik nedir, kardiyolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARDİYOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kardiyolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kardiyolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kardiyolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kardiyoloji ile ilgili

