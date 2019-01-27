KARDOFF’tan çocuk evlerinde kalan çocuklara hafta sonu sürprizi

Karabük'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklara KARDOFF ekipleri hafta sonu sürprizi yaptı.

Her yıl düzenli olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuk evlerinde kalan çocuklara farklı etkinlik ve geziler yapan Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARDOFF) Derneği bu kez çocukları kayak ve piknik etkinliğine getirdi.

KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir ve dernek üyeleri tarafından 4x4 arazi araçları ile çocuk evlerinden alınan çocuklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen'in de katılımı ile Keltepe Kayak Merkezine getirildi. Burada kızaklarla kayak yaparak gönüllerince eğlenen çocuklar daha sonra kamp ateşi etrafında piknik yaptı. Dolu dolu bir gün geçiren çocuklar KARDOFF üyelerine teşekkür etti.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARDOFF) Derneği Başkanı Ahmet Demir, dernek olarak her yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Demir, " Bu yılda çocuk evlerinde kalan çocuklarımıza unutulmaz bir hafta sonu yaşatmak için onları Keltepe bölgesine getirdik. Burada arazi araçları ile doğada gezinti yaptıktan sonra kayak merkezinde yer alan eğitim pistinde kızakla kayak yapan çocuklar gönüllerince eğlendikten sonra kamp ateşi etrafında piknik yaptı. Bir nebze de olsa onlara doya doya bir gün yaşatıp gönüllerince eğlenmesini sağlamak ve yüzlerindeki gülümsemeler bizim için en kıymetli hediye" dedi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ise başta KARDOFF Kulüp Başkanı Ahmet Demir ve tüm üyelerine teşekkür ederek, böylesi sosyal sorumluluk projelerini her yıl devam ettirmelerinin kendilerinden ziyade çocukları oldukça mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA