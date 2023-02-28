Kareem Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kareem Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kareem Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kareem Tarek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kareem Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kareem Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kareem Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kareem Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kareem Tarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kareem Tarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kareem Tarek 23 Ocak 1992 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da كريم طارق şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kareem Tarek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kareem Tarek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kareem Tarek'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kareem Tarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kareem Tarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kareem Tarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kareem Tarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında El Gouna

21 Ağustos 2015 yılında Petrojet

1 Temmuz 2018 yılında Gaish

31 Ekim 2020 yılında Petrojet

1 Aralık 2020 yılında Enppi SC

4 Eylül 2021 yılında El Gouna

15 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında El Gouna

Kareem Tarek kimdir

Kareem Tarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kareem Tarek şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enppi Club

Kareem Tarek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kareem Tarek nereli

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