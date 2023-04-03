Karel Rozanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Rozanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karel Rozanek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karel Rozanek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.