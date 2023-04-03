Karel Rozanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Rozanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karel Rozanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karel Rozanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karel Rozanek 22 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Karel Rožánek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karel Rozanek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karel Rozanek'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karel Rozanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karel Rozanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Sparta Prag U19
Karel Rozanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karel Rozanek şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AFK Slavoj Podolí (2011 - 2013)
SK Praha 4 (2013 - 2015)
FC Slavoj Vyšehrad (2015 - 2018)
AC Sparta Praha (2018 - )
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