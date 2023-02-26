Karem Jaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karem Jaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karem Jaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karem Jaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karem Jaber 31 Ekim 2000 tarihinde Jaljulia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da כראם גאבר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karem Jaber Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Karem Jaber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 3 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Karem Jaber'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Karem Jaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karem Jaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karem Jaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karem Jaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2019 yılında Maccabi Netanya

Karem Jaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karem Jaber şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Karem Jaber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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