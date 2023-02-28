Karen Melkonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Melkonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karen Melkonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karen Melkonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karen Melkonyan 25 Mart 1999 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Կարեն Մելքոնյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karen Melkonyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Karen Melkonyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Karen Melkonyan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karen Melkonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karen Melkonyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karen Melkonyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karen Melkonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Banants II

1 Ocak 2017 yılında Banants

Karen Melkonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karen Melkonyan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Karen Melkonyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 20 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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