Karen Muradyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Muradyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karen Muradyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karen Muradyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karen Muradyan 1 Kasım 1992 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Կարեն Ռաֆիկի Մուրադյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karen Muradyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pole-1 yapmaktadır. Karen Muradyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Karen Muradyan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karen Muradyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karen Muradyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karen Muradyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karen Muradyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2011 yılında Shirak Gyumri

13 Şubat 2015 yılında Alashkert

1 Ocak 2017 yılında Gällivare FF

1 Temmuz 2017 yılında Alashkert

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2018 yılında Shirak Gyumri

26 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

4 Ağustos 2021 yılında Ararat-Armenia

Karen Muradyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karen Muradyan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Karen Muradyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 6 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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