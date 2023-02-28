Karen Muradyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Muradyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karen Muradyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karen Muradyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karen Muradyan 1 Nisan 2001 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Կարեն Մուրադյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karen Muradyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karen Muradyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karen Muradyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karen Muradyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karen Muradyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karen Muradyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karen Muradyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Pyunik U18

1 Temmuz 2018 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2019 yılında BKMA Erivan

12 Ocak 2022 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

11 Temmuz 2022 yılında FC Noah

30 Haziran 2023 yılında Pyunik Erivan

Karen Muradyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karen Muradyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Karen Muradyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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