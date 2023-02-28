Karen Nalbandyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Nalbandyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karen Nalbandyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karen Nalbandyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karen Nalbandyan 14 Nisan 2002 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Կարեն Նալբանդյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karen Nalbandyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karen Nalbandyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karen Nalbandyan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karen Nalbandyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karen Nalbandyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karen Nalbandyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karen Nalbandyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv U18

1 Temmuz 2019 yılında FDC Vista

1 Temmuz 2020 yılında SC Noravank

1 Temmuz 2022 yılında FC Noah

24 Ocak 2023 yılında Alashkert

Karen Nalbandyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karen Nalbandyan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Karen Nalbandyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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