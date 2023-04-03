Karen Talasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Talasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karen Talasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karen Talasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karen Talasyan 11 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Կարեն Թալասյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karen Talasyan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Karen Talasyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karen Talasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karen Talasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karen Talasyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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