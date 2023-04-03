Karen Talasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Talasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karen Talasyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karen Talasyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.