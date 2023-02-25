Karen Vardanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Vardanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karen Vardanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karen Vardanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karen Vardanyan 9 Eylül 2003 tarihinde Baliny, Verkhnedvinsk District şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Варданян Карэн Тониевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karen Vardanyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karen Vardanyan'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Karen Vardanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karen Vardanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karen Vardanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karen Vardanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vitebsk II

1 Temmuz 2022 yılında Vitebsk

Karen Vardanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karen Vardanyan şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Karen Vardanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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