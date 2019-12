Karesi Belediye Meclisi’nden hatıra ormanı

Karesi Belediye Meclisi Hatıra Ormanı'nın açılışı Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Başkan Orkan daha yeşil bir Karesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karesi Belediye Meclisi Hatır Ormanı açılışı 2. Sakarya Mahallesi'nde yapıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İlçe Başkanı Sezai Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Baysal ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan açılış töreninde fidanlar toprakla buluştu.

Karesi Belediyesi olarak daha yeşil bir ilçe için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Orkan, toplumun tüm kesimlerinin fidan dikmesi için projeler üreteceklerini belirtti. Bu kapsamda başlatılan "Her bebeğe bir fidan" uygulamasının sürdüğünü hatırlatan Orkan, "Biz vatandaşlarımızın sevinç ve hüzünlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Her bebeğe bir fidan projemiz fidan dikimi ile de anlamlı hale gelecek. Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlar ile birlikte büyüyecek. Bu ilçede bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak. Böylelikle gelecek nesillere daha yeşil bir Karesi bırakmanın da adımlarını atmış olacağız" dedi.

