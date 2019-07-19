Karesi Belediye Spor’da mezuniyet coşkusu

Karesi Belediyesi Spor Okulu'nun bu yıl 5.si düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Karesi spor okullarında bu yıl 42 bin çocuk spor yaptı

Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesi Spor Okulu'na giden öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Bu yıl 5.si düzenlenen mezuniyet töreni Karesi Park'ta gerçekleştirildi. Yüzlerce öğrenci ve velisinin katıldığı törende mini konser verildi. Sertifika töreni ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Spor okullarında eğitim alan öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı slayt gösterisi ardından, Karesi Belediye Spor bünyesinde Türkiye birinciliği elde eden engelli şampiyonlar, anneleriyle birlikte sahneye çıktılar. Sporcular ve aileleri desteklerinden ötürü Karesi Belediyesi'ne teşekkür ederek, engellerinin spora ve başarıya mani olmadığını söylediler. Sonrasında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan bir konuşma yaptı.

Orkan: "Çocuklarımız spor yapsın istiyoruz"

Karesi'nin güzel ve yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Orkan, "Çocuklarımız yazlarını güzel geçirsinler, bilinçli bir gençliğimiz olsun, annelerimiz evlerinde rahat etsin, babalarımız merak etmesin ve Karesi güzel bir şehir olsun diye hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri, boş zamanlarını kendi başlarına spor yaparak geçirebilmeleri, günümüzün hastalığı olan dijital ortamlardan uzak arkadaşları ile vakit geçirebilmeleri için gereken tüm imkanları sunmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız hem geleneksel oyunlarımızı öğrensinler, hem de yüzmeyi bilsinler ve ata sporumuz olan okçuluğu öğrensinler" dedi.

42 Bin çocuk spor Yaptı

Karesi Belediyesi'nin "Karesi de Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak" sloganıyla başlattı çalışmaların meyvelerini verdiğini ifade eden Başkan Orkan, "Geçtiğimiz yıllarda Portatif Havuzlar, bu yıl ise Alparslan Türkeş Karesi Belediyesi Spor Tesisindeki havuzumuzda toplam 42 bin öğrenciye başta Yüzme olmak üzere Basketbol, Tenis ve Cimnastik eğitimlerinin yanı sıra Geleneksel Türk Okçuluğu, Bilinçli Bisiklet Kullanımı ve Ebru Sanatı Eğitimleri verdik. "Hayal Et Gülümse, Spor Yap Karesi'de sloganıyla Karesi Belediyespor Tesisinde ilkini gerçekleştirdiğimiz Karesi Belediye Spor Okulu ile 250 çocuğa Futbol eğitimi ve Ali Hikmet Paşa okuluna kurduğumuz Yarı Olimpik portatif havuz ile bin çocuğa yüzme eğitimi ve Alparslan Türkeş Karesi Belediyesi Spor Tesisinde bin 200 öğrenciye spor kültür ve sanat eğitimlerimiz sürüyor" şeklinde konuştu.

Sporun kişinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkıları olduğunu belirten Orkan, "Amatör sporları önemsiyor, sporun tabana yayılmasını istiyoruz. Sporu Karesimizde yaygınlaştıracağız, farkındalık oluşturacağız" dedi.

Programa Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eşi Pelin Orkan, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları M. Baki Yarımdağ, Uğur Türkmen, Şaban Akkol, Gökhan Tığ, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Program Başkan Orkan ve davetlilerin öğrencilere sertifikalarını vermeleri ardından sona erdi. Törende düzenlenen havai fişek gösterisi ise büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA