Karesi’de 226 anne adayı kurs gördü

Karesi Belediyesi'nin ödüllü projeleri arasında yer alan "Bilinçli Anneler Karesi'de" projesi ile ilçede 226 anne, doğum hazırlık kurslarından faydalanarak sağlıklı bir gebelik süreci geçirdi. 7. dönem sertifika törenine katılan Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, ilk çocuğu olacaklar için kursların bulunmaz bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Keşke bizim dönemlerimizde de böyle fırsatlar oluşturulabilseydi" dedi.

Karesi Belediyesi'nin ödüllü projelerinden "Bilinçli Anneler Karesi'de" projesi kapsamında 19 Kasım - 21 Aralık 2018 tarihleri arasında Karesi Kent Konseyi Kadın Sağlık ve Eğitim grubu, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Toplum Sağlığı Merkezi İşbirliği ile Karesi AVM'de düzenlenen "Doğuma hazırlık" kursuna katılan kursiyerler katılım belgelerini aldı.

Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri amacıyla gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, günlük yaşam, beslenme, anne ve çocuk sağlığı gibi bir çok eğitimin verildiği kurslar ile anne adayları doğuma hazırlandı.

1 Nisan 2017 tarihinde başlayan doğuma hazırlık kurslarında 7 dönem boyunca 226 gebenin eğitimleri tamamlanarak katılım belgeleri verildi. Eğitimlere katılarak doğum yapan anneler de evlerinde ziyaret edilerek bilgilendirmeler devam etti.

Başkan Yılmaz, "Toplumun her anında yanındayız"

Toplumda değişim ve dönüşümünün "kadınla" başladığına işaret eden Başkan Yücel Yılmaz, "Kadın eğitimliyse, mutluysa, huzurluysa toplumun, huzurlu, mutlu ve eğitimli olduğuna dikkat çekti. Kursiyerlerin güzel bir eğitim sürecinden geçtiğine inandığını vurgulayarak anne ve babalara hitap eden AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Doğum öncesi doğum anı ve doğum sonrası aslında hayat burada başlıyor. İyi bir süreç geçiren annelerin çocukları daha sağlıklı daha mutlu olacaklarına inanıyoruz. Verilen eğitimlerin dönüşlerini de belediye olarak yakından takip ediyoruz ve her doğan çocuğun yanında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın doğumlarında nikahların da ve en üzüntülü oldukları anlarda da yanlarında olalım istiyoruz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'de, Az önce programı izlerken içimden ne kadar güzel bir hizmet diye düşündüm bir taraftan da keşke bizde eşimle böyle eğitimlerden yararlanabilseydik diye geçirdim. Gerçekten Başkanımızı tebrik ediyoruz. Çok sosyal bir hizmet. Bu tür hizmetlerle vatandaşlarımıza dokunmuş birbirimizi tanımış oluyoruz. Büyükşehir belediye başkanı olduğunuz da bu hizmetlerinizi daha da büyüterek devamını diliyorum. Anne ve babalarımızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'da,Kıymetli anne baba adayları bu kurs ilk çocuğu olacakları için bulunmaz bir fırsat. Bu güzel etkinliği düzenleyen Karesi Belediye Başkanımız ve 31 Mart 2019 tarihinde sizlerin oylarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak olan Yücel Yılmaz'ı tebrik ediyorum" dedi.

Törene; Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Yavuz Subaşı, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, Karesi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Malik Doğan, Balıkesir Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Filiz Aslantekin Özçoban ve anne adayları katıldı.

Kaynak: İHA