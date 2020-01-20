Karesi’de çocuklar sanat öğreniyor

Karesi Belediyesi çocukların sömestr tatili dönemini verimli geçirebilmeleri için açtığı "Minik Eller Harika İşler Atölyesi"nde seramik yapım eğitimleri verildi. 7-14 yaş arasındaki çocuklar atölyede hem eğlendi hem öğrendi.

Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan "Minik Eller Harika İşler Atölyesi" ilk eğitimlerini geçtiğimiz haftasonu verdi. 7-14 yaş arası çocukların katıldığı atölyenin ilk hafta eğitimlerinde seramik eğitimi verildi. Atölyenin 25-26 Ocak'ta ki etkinliğinde ise keçe melek bebek yapımı eğitimi düzenlenecek. Karesi AVM Hünerli Eller Atölyeleri'nde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar sanatçılar eşliğinde seramikten süs eşyaları yapmayı öğrendi.

Seramik Sanatçısı Buğra Kulbak, sömestr tatili nedeniyle çocuklara yönelik yaptıkları eğitimin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Balıkesir'de ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını belirten Kulbak, "Çocuklar etkinliğimize büyük ilgi gösterdi. Çocuklarımız etkinlikte güzel işler çıkardılar. Çok hoşlarına gitti. Tekrar etmesini istiyorlar. Beklediğimizden fazla katılım oldu. Bu tarz etkinliklerde çocuklarımız hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Hem de tatillerini dolu dolu geçiriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA