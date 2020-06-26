Karesi’de haşereye geçit yok

Karesi Belediyesi, haşere ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele hedefiyle başlattığı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Karesi'nin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler; rögar ve telekom kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil la stikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi kaynaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren larva oluşumunu engellemek için ilaçlamalara başlayan Karesi Belediyesi, larvaların kaynaklarında imhası için çalışmaların yanında yerleşim alanlarındaki haşere ve sineklerin yok edilmesi için uçkun çalışmalarına da devam ediyor.

70 mahallede yapılan çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ilaçları kullanan donanımlı ekipler bilimsel programlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama ekipleri 5 günde bir merkez, 15 günde bir ise kırsal mahallelerde rutin çalışmalarını sürdürürken, Karesi Belediyesi'nin 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve şikâyetlerini de cevap vererek hızlı hizmet sunuyor.

Başkan Orkan: "7/24 sahada olan ekiplerimiz hızlıca müdahale ediyor"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye olarak ilaçlama çalışmalarına zamanında başlandığını belirtti. Başkan Orkan "Hemşehrilerimizin huzurlu ve rahat bir yaz geçirmesi için bir plan ve program halinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi'mize gelen talepler de hızlıca ekiplerimize yönlendiriliyor. Ekiplerimiz zaten 7/24 sahada, planlanan çalışmalarımız dışında İletişim Merkezi'mize de bir talep geldiyse hızlıca o noktaya da müdahale ediyoruz. Ben gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımıza ve bize katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA