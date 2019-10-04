Karesi’de hayvan sevgisi büyüyor

Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Nuran Oğuz Anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi konusunda bilgilendirilmede bulunulurken, miniklere bakım ve sağlık taramaları yapılmış iki sokak kedisi ile kulübesi hediye edildi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Nuran Oğuz Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Kent Konseyi üyeleri, okul öğrencilerine hayvan hakları ve hayvan sevgisi konusunda bilgilendirmede bulundu. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu da bir konuşma yaparak hayvan sevgisinin önemine vurgu yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı eğitim sonrası okul bahçesine çıkarılan çocuklara sürpriz yapıldı.

Miniklere kedi sürprizi

Eğitim sonrası okul bahçesine çıkarılan miniklere Karesi Belediyesi ekipleri tarafından kedi eviyle birlikte bakım ve sağlık taramaları yapılmış iki sokak kedisi hediye edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı üzerine okullarda başlayan hayvan sahiplenilme kampanyasına, Karesi Belediyesi ve Kent Konseyi de destek oldu. Kediler çocuklara emanet edilirken, minikler uzun süre kedilerle oynayarak vakit geçirdi. Kedilerin bakımı bundan sonra öğrenciler tarafından yapılacak.

Kaynak: İHA