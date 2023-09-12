Karesi’de sonbahar hazırlığı

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Karesi’de sonbahar hazırlığı

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor. Öte yandan haşere ile mücadele çalışmaları da sürüyor.

Karesi Belediyesi, ilçeyi sonbahara hazırlıyor. Birçok sokakta bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapan Belediye ayrıca park ve bahçelerdeki çalışmalarına da hız verdi. Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozulan kaldırım, yol, bordür ve tretuvarların tamiratını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklardaki çim biçme, bitkilendirme, tohumlama, ağaç budama çalışmaları ile oyun parklarının tadilatlarını yapıyor. Bunların yanında Karesi Belediyesi ekipleri haşere ile mücadele dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaş talepleri yerine getiriliyor

Belediye ekipleri asfalttan yol çalışmalarına, çevre düzenlemesinden boş arsaların temizliğine, bordür ve tretuvar çalışmalarına kadar birçok alanda Karesililere hizmet veren Belediye, kırsaldaki çalışmalarına da hız verdi. Kırsal mahallelerde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan köy konakları ve yemekhanelerde tadilat, boyama gibi birçok çalışma yapan Karesi Belediyesi, hazırlanan program ve vatandaşların talepleri için çalışmalarına devam edecek.

Karesi’de sonbahar hazırlığı

Karesi’de sonbahar hazırlığı

Karesi’de sonbahar hazırlığı

Karesi’de sonbahar hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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