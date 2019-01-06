Karesispor zirveyi bırakmadı
Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. hafta müsabakasında Karesispor evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. hafta müsabakasında Karesispor evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakayı Karesispor 85-84 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 20-21 geride kapatan Karesispor devreye 49-45 önde girdi. Üçüncü çeyrek de konuk takım Manisa Büyükşehir Belediyespor 12-26'lık çeyrek skoru ile son periyoda 10 sayılık üstünlükle girdi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan son çeyrekte Karesispor rakibini 85-84 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.
Karesispor'da Reha Öz 26 sayı, Carlos Medlock 22 sayı ile galibiyette rol oynarken konuk ekipte Derrick 23, Gurur 18 sayı ile mücadele etti.
Salon: Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nihat Çetin
Karesispor: Carlos(22), Volkan(4), Reha(26), Hazer(8), Seray, İbrahim(5), Tuğberk(10), Doğukan(6), Ümit(4),
Baş Antrenör: Gencer Baytimur
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Gurur(18), İlker(3), Fırat(2), Deniz(1), Derrick(23), Erhan(3), Zafer(3), Tunahan(5), Orbay(10), Devin(16)
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
1.Periyot 20-21 (Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine)
2.Periyot 29-24 (Karesispor lehine)
3.Periyot 12-26 (Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine)
Kaynak: İHA
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