Karesispor zorlu Bursaspor deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, ligin 14. haftasında deplasmanda Lig 2. Bursaspor'un konuğu oluyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta kendi evinde Reha Öz'ün son saniye basketiyle Manisa Büyükşehir Belediye'yi 85-84 mağlup ederek haftayı lider kapatan Karesispor, ligde 11 galibiyet 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan rakibi karşısında galip gelerek hem liderliğini sürdürmek, hem de yakın takipçileriyle arasındaki galibiyet farkını ikiye çıkartmak istiyor. Bursaspor-Karesispor karşılaşması 12 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tahsin Kuzu, Fatih Güler ve Göksun Öz hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: İHA