Karga'nın cips aşkı görenleri gülümsetti

Eskişehir'de bir karga gençlerin cipsini çaldı. O görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi

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Karga'nın cips aşkı görenleri gülümsetti

"Hırsız Karga", Eskişehir'de parkta oturan bir grup gencin arkasından sessizce yaklaştı ve gençlerin cipsini çaldı. Bir vatandaş görüntüleri saniye saniye kaydetti.

Eskişehir'de Kanlıkavak Parkı'nda görenleri gülümseten bir olay yaşandı. Vatandaşların sıklıkla gidip vakit geçirdiği parkta, iki gencin yanında bulunan cips paketi, "Karga" tarafından çalındı. Karga önce gençlerin arkasından sessizce yaklaştı daha sonra cips paketini yere dökerek yemeye başladı, olayı görenler şaşkına döndü.

Karganın cips paketini çaldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Karga'nın cips aşkı görenleri gülümsetti

Karga'nın cips aşkı görenleri gülümsetti

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