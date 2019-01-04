Kargı Devlet Hastanesi’nde 62 bin hasta tedavi oldu

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2018 yılında 62 bin 72 kişiye hizmet verdi.

Kargı'da 2015 yılı Ekim ayında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan, 10 bin 225 metre arsa üzerine inşaa edilen, 5 bin 735 metre kapalı alanı bulunan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nin 2018 yılı istatistikleri belli oldu.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde 2018 yılında Acil Polikliniği'nde tedavi gören hasta sayısı 36 bin 340, Aile Hekimlerinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

En çok talep gören poliklinikler arasında yer alan Dahiliye Polikliniği ise 2018 yılında 10 bin 508 hastaya hizmet verdi. Yıl içerisinde Diş Polikliniğinde 8 bin 419, Diyalizde ise 467 hastaya hizmet verildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise yıl içerisinde bin 5 kişinin evinde tedavilerini gerçekleştirerek, 2018 yılında toplam 62 bin 72 hastaya hizmet verdi.

Kaynak: İHA