Kargı Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

İlk olarak Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hastane personeline yangın söndürme konusunda eğitim verildi. Ardından senaryo gereği hastanede çıkan yangına müdahale edilerek, yangında zehirlenen kişiler yangın alanından sedye yardımıyla çıkartılarak ilk müdahalesi yapıldı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada her yıl düzenli olarak yapılan yangın tatbikatıyla hastanede gerçekleşecek olası bir yangına daha bilinçli ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin amaçlandığı ve tatbikatların uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA