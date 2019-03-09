Kargı TEMA’dan ’Ağaç Kardeşliği" projesi

TEMA Vakfı Kargı İlçe Temsilciliği'nin düzenlediği "Ağaç Kardeşliği Projesi" çerçevesinde Şehit Hasan Bahçevan İlköğretim Okulunda öğrencilere dağıtılan karaçam tohumları toprakla buluştu.

Filizlenen tohumların öğrencilerin bilinçlenmesi ve ağaç dikmenin önemini uygulayıp deneyim kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede TEMA İlçe Temsilcisi Recep Aykaç ve Hitit Üniversitesi Kargı Meslek Yüksekokulu Genç TEMA Başkanı Hamza Yapar ve Okul Müdürü Fatih Bulut tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca eğitim programına katılan her bir çocuk adına Çanakkale'de oluşturulacak "Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanları'nda birer adet fidan dikilip" sertifikaları öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerin proje boyunca kullanacakları gözlem kutuları, gözlem defterleri ve afişler de öğrencilere teslim edildi.

TEMA Vakfı'nın, Ağaç Kardeşliği projesi kapsamında uygulanacak doğa eğitim programıyla çocukların doğada yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlamayı, doğayla giderek azalan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlandığını belirten Kargı İlçeTemsilcisi Recep Aykaç "İlçemizin doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Aykaç, 2015 yılında başlayan ve Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde uygulanan "Ağaç Kardeşliği" projesi kapsamında binlerce çocuğa unutamayacakları birer anı bıraktıklarını ve bu sayede öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçeklesen Kargıdaki ilk etkinliğinde; öğrencilere ekolojiyi tanımlayabilme ve toprağın önemini fark edebilme becerileri kazandırıldığını belirtti.

Kaynak: İHA