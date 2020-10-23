Kargo çalışanına müşteri dehşeti! Teslimat adresini bulamayınca darp edildi
Çekmeköy’de bir kargo çalışanı teslimat adresinin eksik yazılmasından dolayı istenen adrese kargoyu teslim edemeyince alıcıyı arayarak paketini şubeye götürmek yerine buluşup kendisine verebileceğini söyledi. Gittiği adreste ise kargocu, alıcı tarafından darp edilip hastanelik oldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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23 Ekim 2020 Cuma 11:41
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