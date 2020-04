Kargo geldiğinde kapıyı maske ile açın

Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi haline gelen koronavirüs salgını birçok yaşamsal alışkanlığı değiştirdi. Bunların başında ise insanların alışveriş alışkanlığı geldi. Eve kapanmak zorunda kalan insanlar e-ticarete yönelirken bu durum kargoculuk sektörünü de ön plana çıkardı. Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol bu dönemde kargo çalışanlarının birer "Süper kahraman" haline geldiğini belirtirken, halkın ve kargo çalışanlarının da sağlığı için vatandaşlara "Kapıyı maskeyle açın" çağrısı yaptı.

Salgının ardından da bu değişen alışkanlığın devam etmesini beklediklerini ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol yaşanan değişikliklerin yansımasını anlattı ve şunları söyledi: "Salgın öncesi ve sonrasını toplam kargo adeti olarak kıyaslarsanız, bir artıştan söz etmek mümkün değil. İşyerlerinin çok büyük bir kısmı salgın sebebi ile kapalı olduğu için ticari gönderiler yok denecek kadar azalmış durumda. Bireysel gönderiler de yine aynı şekilde durma noktasına yaklaştı. Ancak, e-ticaret gönderilerinin artması ile birlikte konut bölgelerinde ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Şöyle düşünün, eskiden plaza bölgelerinde görev yapan kuryemiz bir iş yerine giderek tek seferde 10 bazen 20 gönderiyi teslim ediyordu. Ancak şu an, her gönderi adrese teslim geldiği için tek tek konutlara teslimat yapıyoruz. Bu da konut bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın iş yoğunluğunu ciddi ölçüde artırıyor. Özetlemek gerekirse, kargo adedinde bir artış olmasa da konut bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın iş yoğunluğu artmış durumda."

"E-TİCARET SİTELERİNE SINIRLAMA GETİRDİK"

Konut bölgelerindeki yoğunluğu azaltmak için sınırlama getirmek durumunda kaldıklarını ifade eden Önyol, sözlerine şöyle devam etti: "Konut bölgelerindeki yoğunluğun sebebinin e-ticaret gönderileri olduğunu ifade etmiştik. Bu sebeple personelimizin yoğunluğunu azaltmak için e-ticaret sitelerine sınırlama getirmiş durumdayız. Hangi marka olursa olsun, kapasitemizin üzerine çıkacağını düşündüğümüz gönderileri kabul etmiyoruz. Ticari olarak baktığınızda bize gelen tüm kargo taleplerini kabul etmemiz doğal karşılanacaktır. Bunun karşılığını alacaksınız diye bakılabilir. Fakat hem kendi taşıma standartlarımızın bozulmaması, hem de personelimizin sağlığı için limitleme uygulamasına devam edeceğiz. Genel itibari ile bir kargo artışı olmasa da bazı durumlarda gönderiler birkaç birimde yoğunlaşabiliyor. Böyle durumlarda da iş akışı düşük birimlerimizden geçici personel görevlendirerek süreci yönetiyoruz. Her kargoyu kabul edip bir iki hafta boyunca teslim edememek yerine, bunlara bir sınırlama getirdik. Böylece gönderilerimizin tamamı problemsiz bir şekilde sahiplerine ulaşıyor."

Salgın süresince saha çalışanlarının görevlerinin arttığını belirten Önyol üst yönetimin de görevine devam ettiğini söyledi. Önyol, "Sahadaki çalışma arkadaşlarımız nasıl ki görevlerinin başından ayrılmıyorsa en üst yönetime kadar hepimiz görevimizin başındayız" dedi. Salgın süresince risk grubunda yer alan çalışanların evlerine gönderildiğini de ifade eden Önyol, "İlk vaka ülkemizde görünür görünmez yaşı sebebiyle risk grubunda yer alan ve raporunu ileten tüm çalışanlarımızı evlerine gönderdik. Hiçbirini işten çıkarmadık ve hepsi evlerinde salgının geçmesini bekliyorlar. Salgın sona erdiğinde yeniden aramıza katılacaklar" dedi.

"KARGO ÇALIŞANLARI SÜPER KAHRAMAN"

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm personelin bayramını kutlamalarını istediğini ve bu nedenle çalışılmayacağını ifade eden Önyol, kargo sektörünün geleceğine dair şu yorumları yaptı: "Sahada insanların, kargo çalışanlarını süper kahramanlar olarak tanımladığını görüyoruz ve bundan çok mutlu oluyoruz. Gerçekten kargo çalışanları bu dönemin süper kahramanları olmuş durumdalar. Bundan önceki süreçte de aslında kargo sektörü çok değerli bir hizmet gerçekleştiriyordu ancak malumunuz bir işin ne kadar değerli olduğunu görebilmek için zaman ve mekân uygunluğu oluşması gerekiyor"

Kuryelerin Hollywood'un değil halkın "Süper kahramanları" olduğunu ifade eden Önyol, "Böyle bir sürecin içine girdiğimizde, oturmuş bir kargo sistemi olmadığını düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ciddi bir karantina uygulaması yapmak sizce gerçekten mümkün olabilir miydi? Tüm dünya için düşünün. Sahada görev yapan kurye arkadaşlarımız olmasaydı, sizce uzun süre evde kalabilmek gerçekten mümkün olabilir miydi? Bu süreç iş dünyasına dijitalleşmenin önemini gösterdi evet fakat bir nokta daha var. Hayatında hiç e-ticaret üzerinden alışveriş yapmamış insanlar bunun kötü bir şey olmadığını, hatta hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını gördü. Dolayısı ile salgın sonrasında da e-ticaret ve kargo sektörü önemli ölçüde büyümeye devam edecek. Biz de süper kahramanlarımızın sayılarını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜM ÇALIŞANLARIMIZI AİLE FERTLERİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin en eski kargo şirketi olduklarını belirten Önyol, çalışan hakları hakkında da bilgi verdi ve şunları söyledi: "Biz ülkemizin en eski ve en büyük kargo şirketiyiz. 1982'den beri çıktığımız bu yolda çalışma arkadaşlarımız ile omuz omuza yürüyoruz. Yurtiçi Kargo olarak biz, kurulduğumuz günden bu yana asgari ücretin üzerinde maaş ödüyoruz. Her dönem enflasyon oranının çok üzerinde maaş zammı yapıyoruz. Evlenen personelimize maaşının yarısı kadar düğün yardımı yapıyoruz. Çocuk sahibi olan personelimize maaşının 3'te biri kadar çocuk yardımı yapıyoruz. Tüm personele yemek veriyoruz ya da yemek ödemesi yapıyoruz. Dini bayramlarda market çeki veriyoruz. Tüm noktalara servis sağlıyoruz. Servis sağlanamayan noktalarda çalışan personele ek ödeme yapıyoruz. Bu salgın döneminde, raporlu ve izinliler, iş yoğunluğu düşenler dâhil tüm personele ek market çeki dağıttık. Her yıl bir maaş ikramiye veriyoruz. Uzun yol sürücülerine km başına harcırah veriyoruz ve çalışanlarımızın emeklerini takip ederek, personelin saha performansına göre prim veriyoruz. En önemlisi çalışma arkadaşlarımızın her birini aile fertlerimiz gibi görüyor hepsini seviyoruz."

KAPINIZI MASKE İLE AÇIN

Kargo çalışanlarının sağlığı için de halka çağrıda bulunan Önyol, şunları söyledi: "Biz tüm halkımızı seviyoruz ve bu salgın döneminde olduğu gibi, olası tüm sıkıntılı süreçlerde devletimizin ve halkımızın yanında olacağız. Sizleri asla yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Biliyorsunuz artık kuryelerimiz e-ticaret siparişlerinizi temassız teslim ediyor. Lütfen siz de mümkünse, kapınızı maskeniz ile açarsanız ve kuryemizle mesafenizi korursanız çok seviniriz. Bazı adreslere gittiğimizde apartman zilleri bozuk olabiliyor. Dolayısı ile binaya giremediğimiz için kargonuzu teslim edemiyoruz. Eğer böyle bir durum var ise zilin üzerine bırakacağınız minik bir not arkadaşlarımızın işini çok kolaylaştıracaktır. Bir de arkadaşlarımız geldiğinde güler yüzünüzü arkadaşlarımızdan eksik etmezseniz çok mutlu oluruz. En önemlisi de; az önce bahsettiğimiz gibi, kargolar bu dönemde konut bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde görev yapan arkadaşlarımız normal zamanlarda taşıdığı kargo sayısının çok üzerinde dağıtım yapıyorlar. Durum böyle olunca bazen gecikmeler yaşanabiliyor. Arkadaşlarımız yorulabiliyor. Bu konularda sizden empati ve anlayış bekliyoruz."

Kaynak: DHA