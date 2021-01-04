Kargo görevlisi numarası yaparak eve giren sapık, kadına tecavüz etti
ABD'nin New York eyaletinde bir kişi kargo verme bahanesiyle girdiği evde kadını önce bayıltıp tecavüz etti ardından paralarını alarak kaçtı. Olayın ardından talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, gözü dönmüş sapık güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.
Yılbaşı akşamı evde yalnız kalan 27 yaşındaki bir kadın cinsel saldırıya uğradı. 23 yaşındaki evsiz Elijah Kelly, akşam saatlerinde genç kadının kapısına gelerek kargosu olduğunu söyledi. Kapıyı açan kadın dehşeti yaşadı. İçeri giren sapık kadının boğazına yapışarak bayıltana kadar sıktı.
TECAVÜZ EDİP PARALARINI ALDI
Elijah, bayılan kadına tecavüz ettikten sonra kadının kredi kartlarını ve paralarını alıp kaçtı. Kendine gelen kadın, durumu polise bildirdi.
SARI MONTU ELE VERDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın eşgalini tespit eden polis, saldırganı cumartesi sabahı tecavüz ettiği sırada üzerinde bulunan sarı montla gözaltına aldı. Olaydan sonra kadın hastanede tedavi altına alındı.