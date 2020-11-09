Kargo paketi kapısına getirilmedi diye cinnet geçiren kadın ortalığı birbirine kattı!

Esenyurt'ta Necla A. isimli bir kadın, kendisine gelen kargo paketini sitedeki güvenlik görevlisinin evine getirmemesi üzerine dehşet saçtı. Güvenlik görevlisinin yanına gidip görevliye önce hakaret edip sonra darp eden kadının o görüntüleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.