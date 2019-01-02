Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

Bağcılar'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenen örme makinesinin içinden 10 kilo 716 gram Afyon sakızı çıktı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketinden uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler 27 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen örme makinesinin içine saklamış halde 10 kilo 716 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Kaynak: İHA