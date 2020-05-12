Kargo şubesine silahlı saldırı

Kayseri'de bir kargo şubesine gelen iki kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralanan olmazken, işyerinin camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesindeki bir kargo şubesine gelen iki kişi, kargo çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yanlarında bulundurdukları tabancayla ateş eden şahıslar, 34 LJ 340 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA