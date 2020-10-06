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Kargolar saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, UPS, Sürat kargo çalışma saatleri 2020

İnternetten sipariş edilen ürünler ve başka il ve ilçelerdeki vatandaşlara yollamak istediğimiz eşya veya ürünü yollamak için kargo şirketlerini kullanıyoruz. Her kurum gibi kargo şirketlerinin de çalışma saatleri bulunmaktadır. Bu kapsamda Kargolar saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri 2020 konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Kargolar saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, UPS, Sürat kargo çalışma saatleri 2020

Kargo şirketleri günümüzde vatandaşların işlerini kolaylaştıran önemli bir kurumdur. Çok sayıda özel kargo şirketinin bulunduğu ülkemizde çalışma saatleri farklılık göstermektedir. İnternetten alışveriş yapanlar kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Bu doğrultuda Kargolar saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri 2020 sorularının cevapları merak ediliyor. İşte kargoların çalışma saatleri...

KARGOLAR KAÇTA AÇILIYOR?

Kargoların çalışma saatleri farklılık göstermektedir. PTT kargo saat 08.30'da, Aras Kargo saat 09.00'da, Yurtiçi Kargo saat 09.00'da, MNG Kargo saat 08.30'da, UPS kargo saat 09.00'da açılmaktadır. 

SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT Kargo saat 17.30'da, UPS, MNG, Aras ve Yurtiçi, Sürat kargo ise saat 18.00'de kapanır, müşterilerine hizmet vermez.

Kargolar saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, UPS, Sürat kargo çalışma saatleri 2020

ARAS, PTT, YURTİÇİ, MNG,UPS, SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Aras Kargo saat 09.00'da açılır, saat 18.00'de ise kapanır. Cumartesi günleri ise saat 09.30'da açılır, saat 15.00'de ise vatandaşlara hizmet vermez.

PTT Kargo hafta içi saat 08.30'da vatandaşlara hizmet vermeye başlar, saat 17.30'de ise kapanır. Ayrıca saat 12.30- 13.30 arasında öğle molası vermektedir. 

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30'da mesaiye başlar, saat 18.00 itibariyle ise vatandaşlara hizmet vermeyi bırakmaktadır. Cumartesi ise saat 09.00'da açılır, saat 13.00'da ise kapanır.

MNG Kargo hafta içi saat 08.30 çalışmaya başlar, saat 18.00'da ise kapanır. Cumartesi günleri ise 08.30'da açılır, saat 14.00'de ise kapanır.

Sürat Kargo, hafta içi saat 09.00  ile 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 09.00 - 14.30; doğu illerinde ise hafta içi saat 08.30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08.30 - 14.00 arası hizmet vermektedir.

Kargolar saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, UPS, Sürat kargo çalışma saatleri 2020

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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