Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Samsun'da bir kargo şirketinde yapılan aramada Erzurum'dan gönderilen bin 894 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan kargo yoluyla Samsun'a sentetik ecza hap geleceği bilgisini aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu 35 adet plastik ilaç kutusu içerisinde bin 894 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap bulunan gönderinin olduğu kargoyu tespit etti ve kargo paketine el koydu.

Narkotik polisi, olayla ilgili paketin sahibi F.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. F.Ö.'nün Canik ilçesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 4 adet 7,65 mm çapında mermi ile birlikte, F.Ö. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.O.H. de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ö. ve A.O.H. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA