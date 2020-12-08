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  3. Kargoyu eve getirmeyen PTT çalışanına dehşeti yaşattılar!

Kargoyu eve getirmeyen PTT çalışanına dehşeti yaşattılar!

Esenyurt'ta kargolarının eve getirilmediğini iddia eden iki kişi, gittikleri PTT şubesinde ortalığı birbirine kattı. 3 PTT görevlisini darp edip ardından şubeyi taşlayan kişiler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Vücutlarında kırıklar meydana gelen çalışanlar hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara yansıdı.

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08 Aralık 2020 Salı 13:25
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