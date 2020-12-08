Kargoyu eve getirmeyen PTT çalışanına dehşeti yaşattılar!

Esenyurt'ta kargolarının eve getirilmediğini iddia eden iki kişi, gittikleri PTT şubesinde ortalığı birbirine kattı. 3 PTT görevlisini darp edip ardından şubeyi taşlayan kişiler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Vücutlarında kırıklar meydana gelen çalışanlar hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara yansıdı.