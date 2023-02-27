Kari Daniel Alexandersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kari Daniel Alexandersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kari Daniel Alexandersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kari Daniel Alexandersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kari Daniel Alexandersson 29 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kari Daniel Alexandersson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 22 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Kari Daniel Alexandersson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kari Daniel Alexandersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kari Daniel Alexandersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kari Daniel Alexandersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kari Daniel Alexandersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2019 yılında Valur

5 Haziran 2020 yılında Njardvík

16 Ekim 2020 yılında Valur

7 Mayıs 2021 yılında Grótta

16 Ekim 2021 yılında Valur

Kari Daniel Alexandersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kari Daniel Alexandersson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kari Daniel Alexandersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.