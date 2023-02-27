Kari Gautason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kari Gautason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kari Gautason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kari Gautason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kari Gautason 11 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kari Gautason Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 4 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Kari Gautason'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Kari Gautason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kari Gautason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Kari Gautason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kari Gautason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2021 yılında KA Akureyri

22 Temmuz 2022 yılında Mangi

16 Ekim 2022 yılında KA Akureyri

Kari Gautason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kari Gautason şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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