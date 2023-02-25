Karim Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Aboubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karim Aboubakar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karim Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Aboubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Aboubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Aboubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Aboubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Aboubakar 30 Temmuz 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Aboubakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Karim Aboubakar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karim Aboubakar'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Aboubakar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/karimabu99

Karim Aboubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Aboubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Karim Aboubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Aboubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Medeama

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2013 yılında Leganés U19

1 Ocak 2014 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2014 yılında UB Conquense

21 Ağustos 2015 yılında CD Don Benito

1 Temmuz 2016 yılında CP Valdivia

5 Ağustos 2017 yılında UP Plasencia

7 Ağustos 2018 yılında CD Don Benito

3 Ocak 2019 yılında Algeciras CF

7 Eylül 2020 yılında Yeclano

27 Temmuz 2021 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2022 yılında Bnei Yehuda

24 Ocak 2023 yılında Sumqayıt

Karim Aboubakar kimdir

Karim Aboubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Aboubakar şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Proud United (Ghana)

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Karim Aboubakar nereli

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