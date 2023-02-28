Karim Arafat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Arafat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Arafat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Arafat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Arafat 12 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Karim Mohamed Arafat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Arafat Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Karim Arafat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Arafat'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karim Arafat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Arafat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Arafat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Arafat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Coca-Cola FC

28 Ocak 2022 yılında El Makasa

31 Ağustos 2022 yılında Future FC

15 Eylül 2022 yılında Ismaily

30 Haziran 2024 yılında Future FC

Karim Arafat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Arafat şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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