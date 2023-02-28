Karim Bambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Bambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Bambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Bambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Bambo 13 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ahmed Said Youssef şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Bambo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim Bambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Karim Bambo'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karim Bambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Bambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Bambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Bambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında El Ahly

15 Ocak 2016 yılında Ismaily

31 Temmuz 2019 yılında Zamalek

20 Ocak 2021 yılında Bank El Ahly

31 Ağustos 2021 yılında Zamalek

2 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

Karim Bambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Bambo şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Karim Bambo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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