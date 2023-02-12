Karim Benzema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Benzema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Benzema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Benzema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Benzema 19 Aralık 1987 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı كريم بن زيما şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Benzema Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim Benzema, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 9 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Karim Benzema'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Benzema Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/benzema

http://www.instagram.com/karimbenzema/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/KarimBenzema/?ref=ts&fref=ts

Karim Benzema Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Karim Benzema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Karim Benzema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Benzema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Olimpik Lyon

9 Temmuz 2009 yılında Real

Karim Benzema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Benzema şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karim Benzema Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Buers Villeurbanne (1993-1996), SC Bron Terraillon (1996-1997), Olympique Lyonnais (1997-2005)

Fransa takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 97 maçta 37 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Eylül 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.