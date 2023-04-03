Karim El Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karim El Abed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karim El Abed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.