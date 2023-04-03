Karim El Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Abed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karim El Abed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karim El Abed 27 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Tunus,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karim El Abed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF Consulting GmbH yapmaktadır. Karim El Abed, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Karim El Abed'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Karim El Abed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karim El Abed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Karlsruhe Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Karim El Abed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karim El Abed şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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