Karim El Deeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Deeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Deeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim El Deeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim El Deeb 25 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Karim Ibrahim Ahmed El Deeb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim El Deeb Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim El Deeb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karim El Deeb'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim El Deeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim El Deeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim El Deeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim El Deeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tanta SC

20 Ekim 2013 yılında El Mokawloon

23 Ocak 2015 yılında El Raja

30 Haziran 2015 yılında El Mokawloon

10 Ocak 2018 yılında El Ittihad

30 Haziran 2018 yılında El Mokawloon

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

30 Haziran 2019 yılında El Mokawloon

8 Temmuz 2019 yılında El Ittihad

31 Ocak 2023 yılında Ismaily

30 Haziran 2023 yılında El Ittihad

Karim El Deeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim El Deeb şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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