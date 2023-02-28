Karim El Eraki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Eraki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Eraki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim El Eraki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim El Eraki 29 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Karim Hesham El Eraki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim El Eraki Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Karim El Eraki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Karim El Eraki'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim El Eraki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim El Eraki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim El Eraki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim El Eraki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında El Masry

Karim El Eraki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim El Eraki şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Karim El Eraki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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